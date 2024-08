Opnieuw kattendumping, ditmaal in Zoetermeer: politie zoekt getuigen

Voor de zoveelste keer deze zomer is het raak: katten die gedumpt worden. Ditmaal gaat het om vijf diertjes in Zoetermeer, die woensdagmiddag aangetroffen werden in drie mandjes. De politie is op zoek naar getuigen van de dumping en heeft foto's van de katten online gedeeld.

De - vermoedelijke - dumping vond plaats aan de Vijverdreef. Rond 16.30 uur kreeg de politie een melding waarop ze collega's naar de locatie toestuurden. Die troffen daar vijf katten aan, in drie vervoersboxen oftewel mandjes. "Vermoedelijk zijn de katten daar gedumpt", stelt de politie in een post op sociale media.

Wie getuige is geweest van de dumping, of meer informatie heeft voor de politie, mag contact opnemen via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000.

De katten in hun mandjes (Beeld: politie)

Meer dumpingen

Het is zeker niet de eerste keer deze zomer dat er dieren gedumpt of achtergelaten worden. Neem alleen de maand augustus al, toen er kittens in Assen en Gouda als grofvuil aan de kant gezet werden. En die uitdrukking is al helemaal van toepassing op een kat in Kerkdriel, die aangetroffen werd in een afvalcontainer.

En ook in Den Haag was het deze maand raak. Daar werd een gedumpt konijn gevonden. Het arme dier was zwaargewond en werd half aangevreten door maden. Een medewerker van de lokale dierenambulance zei toen tegen Hart van Nederland dat het dier er "vreselijk" uitzag.