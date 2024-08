Weer kittens gedumpt, dit keer in Assen: 'Het is bij de beesten af'

Weer zijn er kittens gedumpt. Dit keer gaat het om zeker drie beestjes in een recreatiegebied bij Assen. Het dierenteam van de Drentse politie deelt het verhaal via Instagram.

De agenten kregen een melding van gedumpte katjes bij de Baggelhuizerplas. Drie kittens zijn inmiddels gevangen, maar het team sluit niet uit dat er nog meer kittens rondlopen. De dierenbescherming heeft zich over de dieren ontfermd.

Week van de gedumpte katten

Het is niet de eerste keer deze week dat er katjes zijn gedumpt. Een vrouw ontdekte vier kittens in een vuilcontainer in Gouda. Twee van hen raakten een oog kwijt door verwondingen die ze hadden opgelopen. En afgelopen weekend hoorden buurtbewoners in Kerkdriel gemiauw uit een afvalcontainer komen. Ook hier gaan de instanties uit van een bewuste actie van een ontevreden baasje.

"Het is toch bij de beesten af dat dit nog steeds gebeurt in Nederland? Er zijn genoeg mogelijkheden om de dieren op de juiste manier af te staan", aldus de Drentse politie op Instagram.