Kat gevonden in afvalcontainer in Kerkdriel, vermoedelijk gedumpt

Inwoners van Kerkdriel zullen zondagmiddag erg geschrokken zijn van de ondergrondse afvalcontainer in de Schoutstraat. Buurtbewoners hoorden namelijk gemiauw uit de afvalcontainer komen. Toen deze geopend werd, troffen ze een kat aan, meldt de Dierenambulance op Facebook.

Afvalverwerker AVRI geeft aan dat de kat vermoedelijk met opzet in de container is achtergelaten en het dier dus door iemand gedumpt. Volgens AVRI is het namelijk onmogelijk dat de kat de container zelf zou hebben geopend.

Kattenbrokjes

In de container lagen ook een aantal kattenbrokjes. Het is niet duidelijk of deze ook daadwerkelijk voor de kat zijn achtergelaten of dat deze uit de vuilniszak van een buurtbewoner komen. Het dier is opgevangen door medewerkers van de dierenambulance in Deursen.

De ondergrondse afvalcontainer is alleen te openen met een pasje dat gekoppeld is aan een adres. Maandag gaat de handhaving de gegevens van de container uitlezen om te kijken of er met het adres ook de dader te achterhalen valt.