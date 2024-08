Zwaar verwaarloosd konijn gedumpt in tuin Den Haag: 'Werd levend opgegeten door maden'

In een tuin aan de Woonstede in Den Haag is vrijdag een zeer verontrustende ontdekking gedaan. Een zwaargewonde konijn is daar met een reismandje gedumpt. Het dier is er slecht aan toe, zit onder de maden en is met spoed naar een dierenarts gebracht.

De Dierenambulance krijgt vrijdagmiddag een melding van een man die een konijn met reismandje in de moestuin zag liggen. "Hij kende niemand in de buurt met een konijn dus dus hij nam gelijk contact met ons op", vertelt een medewerker van de Dierenambulance aan Hart van Nederland. "We zijn toen direct er naartoe gegaan en troffen een konijn aan onder de vliegen en maden. Het zag er echt vreselijk uit."

Aan zijn lot overgelaten

Volgens de medewerker was het konijn al zeker vierentwintig uur aan z'n lot overgelaten. "Het diertje werd gewoon levend opgegeten door de maden in de bloed hete zon."

De politie wordt snel ingeschakeld en die start meteen een buurtonderzoek. "Wij hebben het konijn met spoed naar een dierenarts gebracht. Maar hulp mocht niet al niet meer baten. Het was er zo slecht aan toe dat we het diertje uit z'n lijden hebben verlost."