Honden, katten, kippen en paarden verwaarloosd: OM wil houdverbod voor Limburgs duo

Een 62-jarige vrouw en een 68-jarige man hebben maandag de eis gehoord voor het jarenlang verwaarlozen van dieren. Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch voorwaardelijke celstraffen en een verbod om dieren te houden geëist. De Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) trof eerder dit jaar in en om hun woning herhaaldelijk sterk vermagerde, zieke of gewonde dieren aan.

I n het Limburgse dorp Maria Hoop verwaarloosde het duo tientallen honden, katten, kippen, pony's en paarden. De dieren zijn in beslag genomen. Volgens de officier van justitie waren de dieren er slecht aan toe en was een groot aantal "angstig en niet gesocialiseerd". Justitie wil een houdverbod van tien jaar, dat de rechter bij het uitspreken van het vonnis direct moet laten ingaan.

Lees ook: Moederpoes en vier kittens gedumpt in doos op straat in Beesd

Eerdere problemen met justitie

Het duo kreeg al eerder problemen met justitie om dezelfde redenen. Ook in 2021 haalde de inspectie een verzameling verwaarloosde dieren weg. "De LID was kind aan huis bij de verdachten", aldus de officier. De vrouw kreeg in die zaak van de rechter eveneens een houdverbod opgelegd. Daartegen ging zij in hoger beroep. De zaak zou vorige week worden behandeld, maar dat ging niet door.

De twee verdachten zijn maandag niet op de zitting verschenen. De vrouw is er volgens haar advocaat psychisch en fysiek slecht aan toe. De man heeft zich uit Nederland laten uitschrijven naar Hongarije en verblijft op een boot op de Donau. Naast het houdverbod eist de officier tegen beide verdachten een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Tegen de mannelijke verdachte eiste hij daarnaast nog een boete van 5000 euro.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP