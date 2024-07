Moederpoes en vier kittens gedumpt in doos op straat in Beesd

In het holst van de nacht werden ze afgelopen weekend gedumpt op straat in het Gelderse Beesd: een moederpoes en haar vier kittens. Marja van Gessel van de dierenambulance in Tiel reageert in een bericht op sociale media verontwaardigd: "Zo ga je niet met huisdieren om."

De dieren werden in de nacht van zaterdag op zondag gevonden op de Middenstraat in Beesd. Een bewoner van die straat trof ze rond 04.00 uur aan in een opbergdoos. De doos waarin de dieren werden aangetroffen, had gaatjes om de kittens en moederpoes te laten ademen.

De geïmproviseerde opbergdoos waarin de katten werden gevonden. Beeld: Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Niet gechipt

Van Gessel, die op dat moment nachtdienst had, werd direct gebeld over de vondst. Ze denkt dat de dumping te maken heeft met de vakantieperiode die nu in het hele land is aangebroken. Aan De Gelderlander vertelt ze dat mensen nog steeds niet doorhebben dat er consequenties zitten aan het hebben van huisdieren. "Dit is waarom we ook voorlichting geven op aan scholen", zegt ze.

De dieren, een zwart-rode moederpoes, haar drie rode en één zwarte kittens van ongeveer vier maanden oud, maken het naar omstandigheden goed. Hoe oud de moederpoes is, is niet bekend. Dit omdat ze niet is gechipt. Het is daarom ook niet duidelijk van wie de katten zijn en wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de dieren.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De dierenambulance Tiel plaatste een oproep op Facebook voor tips. Het bericht werd bijna 800 keer gedeeld en kreeg veel verontwaardigde reacties.

Vakantiedumping

Momenteel verblijven de dieren in een dierenasiel om op krachten te komen. Ze worden daar gecontroleerd op eventuele gebreken. Over twee weken zal duidelijk worden wat er met de kittens gaat gebeuren.

Beeld: Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Van Gessel is niet verrast dat dit incident juist in deze vakantieperiode plaatsvindt. "Dit gebeurt vrijwel altijd in vakantieperioden", zegt ze. Zelf maakte ze naar eigen zeggen al lange tijd niet meer zoiets mee. "Mensen leverden ook weleens bij mij voor de deur zo’n doos af. Maar dat is al een tijd geleden."

Tegen de regionale krant zegt Van Gessel dat ze aangifte heeft gedaan van de dumping. Een politiewoordvoerder kan niet bevestigen of er aangifte is gedaan.