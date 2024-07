Verwaarloosde kat gered uit zwaar vervuilde woning in Dijk en Waard

In een ernstig vervuild appartement in de Noord-Hollandse gemeente Dijk en Waard hebben de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie een zwaar verwaarloosde kat in beslag genomen. In de woning was een ware puinhoop en er heerste onder meer een vlooienplaag.

In de woning lagen grote hoeveelheden afval. Daartussen trof de LID dikke lagen ontlasting aan van de kat. Het beestje was er slecht aan toe, en had onder meer kale plekken van het krabben.

Proces-verbaal

De inspecteur zag de kat al achter het raam zitten toen hij bij het huis aanbelde. Door de conditie van de kat wist de inspecteur direct dat de situatie binnen ernstig moest zijn.

De bewoner bleek niet aanwezig, waardoor handhavers met een machtiging de woning binnentraden. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu over de zaak. De bewoner krijgt een proces-verbaal.