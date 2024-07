Bonnie's hondje was zo doorgefokt dat ze haar moest laten inslapen: 'Koop dit soort hondjes niet'

Bonnie de Vries is ontroostbaar als de dierenarts haart vertelt dat haar hondje zo ziek is dat een spuitje eigenlijk het enige is wat hij kan doen. Drie jaar heeft ze haar Keetje, een Pomeriaan, bij zich gehad en in die tijd was ze regelmatig bij de arts. "Ze leed aan vreselijke hoofdpijn."

Dat kwam doordat haar schedeltje veel te klein was. "Ze gilde het soms uit van de pijn", vertelt Bonnie aan Hart van Nederland. Keetje is niet de enige. Dierenarts Kelly Kessen komt vaak Dwergkeeshond, zoals de soort ook wel genoemd wordt, tegen in haar praktijk.

"Eigenlijk hebben al deze honden een te kleine schedel. Ze hebben veel pijn, maar baasjes herkennen dit niet altijd", aldus Kessen. Zowel Bonnie als Kessen vinden dan ook dat er een fokverbod moet komen op dit soort honden.

"Het gaat niet om de pomeriaan zelf, maar kleine honden in het algemeen. Een hond stamt af van een wolf, wanneer een hond meer op een muis, moet je je af vragen of dat wel klopt."