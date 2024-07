Belgische dierenrechtenclub wil Eerselse dierenfokker voor rechter

Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia stapt naar de rechter voor misstanden bij een omstreden hondenfokker uit het Brabantse Eersel. Dat bevestigt directeur An De Greef van Gaia.

De fokker moest uit Eersel vertrekken om illegale gebouwen en jarenlang dierenleed. Maar de dierenrechtenorganisatie House of Animals heeft ontdekt dat de Eerselse fokkerij 'Kwispel enzo' na het Nederlandse werkverbod de handel heeft verplaatst naar België.

De fokker adverteert op de Nederlandse Marktplaats waarna geïnteresseerden de honden vervolgens mogen ophalen in het Belgische Retie, bij Antwerpen.

Gaten in de wetgeving

"Dat zaakje stinkt", zegt de directeur van Gaia. In Vlaanderen mag een dierenfokker namelijk niet zomaar op Marktplaats adverteren en moet die altijd zijn officiële vergunningsnummer opgeven. Dat heeft deze man niet.

Maar in Nederland mag een dierenadvertentie wel zonder zo'n officieel nummer adverteren. Door in Nederland te adverteren en de honden in België te laten ophalen, speelt deze fokker met de gaten in de wetgeving.

"Nederland zou er goed aan doen om de Vlaamse wetgeving te kopiëren", zegt De Greef. "Of beter nog, de Waalse. Want in Wallonië is het nog strenger, en mogen zelfs geen honden worden verhandeld die niet in Wallonië zijn geboren. Dan is het dus gedaan met de import van dieren uit Oost-Europa en heb je vanzelf kleinere kwekers." Ook mag je, legt De Greef uit, in Wallonië helemaal geen dierenadvertenties plaatsen op platforms als Marktplaats of Ebay.

0:53 Horrorfokker Eersel krijgt totaalverbod

Honden, pony's, ezels en konijnen

Kwispel enzo kreeg in Nederland verschillende hoge boetes om illegale bouwwerken. Ook heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA er honderden honden weggehaald die slecht werden verzorgd. Ook pony's, ezels en konijnen verkeerden er in slechte conditie. Veel dieren hadden gezondheidsproblemen en zaten in veel te kleine hokken.

De NVWA zegt dan ook er geen vertrouwen in te hebben dat de fokker "op een fatsoenlijke manier met dieren om kan gaan, waar dan ook". De man heeft volgens de autoriteit "lak aan de regels" nu hij probeert via België honden te verkopen. "Volstrekt onacceptabel", maar de NVWA heeft geen bevoegdheid in België. Wel is er contact met de autoriteiten daar en onderzoekt de dienst of de man in overtreding is.

Mensen die online dieren kopen dienen volgens de NVWA hun verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te zijn over waar en bij wie ze dit doen. "Verdiep je in alle regels en vereiste documenten" voor zowel koper als aanbieder.

ANP