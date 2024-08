Rotterdamse dierenvoedselbank dreigt om te vallen: 'We voelen ons machteloos'

Machteloos, dat is hoe de vrijwilligers van Dierenvoedselbank Rijnmond zich op dit moment voelen. Door financiële problemen dreigen ze de deuren te moeten sluiten. Het is een wonder als ze oktober halen. Het budget van de dierenvoedselbank is namelijk op, omdat ze eerder dit jaar moesten verhuizen door een grote rattenplaag.

Daarom zijn ze op dit moment hard op zoek naar sponsoren en donaties, zodat ze hun 500 klanten kunnen blijven helpen. Ze willen niet de 1200 huisdieren die ze helpen in de steek laten. Maar helaas loopt de zoektocht naar sponsoren en donaties nog niet voorspoedig.

Alles is al geprobeerd. Crowdfunding, collectes en een zoektocht naar sponsoren. "Maar helaas zien mensen dieren als dingen, waardoor er weinig gedoneerd wordt en het niet lukt met de sponsoring. Mensen zeggen weleens als iemand weinig te makken heeft: 'Doe je dier weg'. Maar als je minder te eten hebt, doe je ook niet je kind weg. Voor mensen voelen hun dieren vaak als hun kind", vertelt Yvonne Pijl, secretaris bij Dierenvoedselbank Rijnmond.

Belang blijven bestaan

Volgens haar is het belangrijk dat zij blijven bestaan: "Wij helpen mensen die kampen met problemen, bijvoorbeeld omdat ze hun werk zijn kwijtgeraakt. Wij zorgen ervoor dat ze hun dier kunnen behouden. Wij geven alles wat dieren nodig hebben, zoals een krabpaal, eten en vlooienmiddel. Wij krijgen spullen van dierenwinkels, maar ook van baasjes waarvan bijvoorbeeld het huisdier is overleden. Ook ontvangen wij geld van de gemeente."

Yvonne weet uit eigen ervaring hoe belangrijk de hulp is van een dierenvoedselbank kan zijn: "Ik krijg zelf ook hulp via onze dierenvoedselbank vanwege financiële problemen. De andere vrijwilligers maken er ook gebruik van. Wij weten dan ook als geen ander hoe hard onze hulp nodig is en waar de mensen doorheen gaan."

Kleine bijdrage

Volgens de secretaris vinden haar klanten het ook verdrietig dat de dierenvoedselbank dreigt te sluiten: "Ze willen zelf een kleine bijdrage doen. Ze zeggen: 'Konden we maar iets betekenen'. Maar dat kunnen ze niet, omdat ze er het geld en de middelen niet voor hebben."