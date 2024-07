Advies: 'Laat kinderen en huisdieren niet in zeeschuim spelen'

Het is gevaarlijk om kinderen en honden te laten spelen in zeeschuim, maar de overheid waarschuwt er niet voor. Dat schrijft de NOS. Uit onderzoek van de omroep blijkt dat de overheid het advies over hoe om te gaan met zeeschuim heeft aangescherpt. Toch zijn lang niet alle Nederlanders daarvan op de hoogte.

De hoge concentratie PFAS die er aan de Nederlandse kust in het zeeschuim zit, maakt dat je er beter niet mee in aanraking kunt komen. PFAS zijn chemische stoffen die in veel alledaagse producten zitten. Wanneer iemand deze voor een langere tijd veel binnenkrijgt, kan dit een risico vormen voor de gezondheid.

Vermijd zeeschuim

Daarom adviseren overheidsinstanties sinds deze maand om contact met zeeschuim te vermijden. "Laat kinderen en huisdieren niet in zeeschuim spelen", schrijft de website zwemwater.nl. Tot juli gold er een ander advies: spoel jezelf af na het stand en zorg dat kinderen en huisdieren zo min mogelijk zeeschuim inslikken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten aan de NOS dat er 'geen sprake in van aanscherping van beleid of een nieuw advies.' Er zou enkel sprake zijn van een 'andere woordkeuze om onduidelijkheden weg te nemen.'

Milieuchemicus en PFAS-expert aan de Universiteit Utrecht Chiel Jonker ziet dat anders en spreekt zijn enthousiasme uit over het nieuwe advies. "We krijgen al te veel PFAS binnen via eten en drinken, maar daar kun je niet mee stoppen. Contact met zeeschuim vermijden, is wel iets wat je kunt doen", zegt hij tegen de NOS.

Geen paniek

Waarom het ministerie, provincies en gemeenten het niet nodig vinden om het aangepaste advies kenbaar te maken rondom het strand? Er is volgens hen geen acuut gevaar en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk om zich goed te informeren. Jonkers is het daar niet mee eens, maar benadrukt dat er geen reden is voor paniek: "Blijf vooral lekker in zee zwemmen en naar het strand gaan."