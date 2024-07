Zo herken je de symptomen van oververhitting bij huisdieren

Op warme dagen is het voor baasjes belangrijk te weten hoe je oververhitting bij huisdieren kunt herkennen en voorkomen. Leer hieronder wat volgens Hart voor Dieren, AniCura, de American Kennel Club en het Medisch Centrum voor Dieren de belangrijkste symptomen zijn bij onder meer honden, katten en konijnen.

Honden

Honden hebben weinig zweetklieren en kunnen hun lichaamstemperatuur voornamelijk reguleren door te hijgen en via hun voetzooltjes. Symptomen van oververhitting bij honden zijn:

Overmatig hijgen en snel ademen

Warme oren en voetzooltjes

Rode slijmvliezen

Donkere of felrode tong en tandvlees

Sloomheid

Kwijlen en in ernstige gevallen braken

Desoriëntatie en moeite met lopen

Onvrijwillige spiertrekkingen of -trillingen

Om een oververhitte hond af te koelen, kun je hem het beste met lauwwarm water afspoelen en in de schaduw of voor een ventilator plaatsen. Gebruik nooit ijskoud water, dit kan een schok veroorzaken.

Katten

Katten zijn iets beter in staat om zelf koelere plekken te zoeken, maar kunnen ook snel oververhit raken. Let op de volgende symptomen:

Hijgen en snel ademen

Kwijlen en braken

Verminderde eetlust

Warme oren en voetzooltjes

Spiertrillingen

Zorg ervoor dat je kat altijd toegang heeft tot vers water en een schaduwrijke plek. Als je kat tekenen van oververhitting vertoont, verplaats hem dan naar een koelere omgeving en bied lauwwarm water aan​.

Konijnen

Konijnen kunnen niet zweten of hijgen en zijn daarom erg gevoelig voor oververhitting, vooral bij temperaturen boven de 26 graden. Symptomen zijn onder andere:

Uitgestrekt liggen met half gesloten ogen

Ademen met de bek open

Kwijlen

Te rustig gedrag

Warme oren

Verlies van eetlust

Sloomheid

Bij oververhitting kun je de oren van je konijn voorzichtig nat maken met lauwwarm water en het konijn naar een koele plek brengen. Zorg altijd voor voldoende schaduw en vers water.

Andere huisdieren

Vogels kunnen ook last hebben van de hitte. Ze zullen hun snavels open houden en hun vleugels van het lichaam spreiden om af te koelen. Symptomen van oververhitting bij vogels zijn snelle ademhaling, lusteloosheid, en verlies van eetlust. Zorg voor voldoende ventilatie en schaduw. Een koele plek, zoals een kamer met airconditioning, kan helpen om je vogel comfortabel te houden.

Knaagdieren zoals hamsters en cavia's kunnen eveneens oververhit raken. Let op tekenen zoals sloomheid, snel ademen, en verminderde eetlust. Plaats hun kooi in een koele ruimte en bied bevroren flessen water aan gewikkeld in een doek als een eenvoudige koelelement. Dit zorgt ervoor dat ze een plek hebben om tegenaan te liggen en af te koelen​.

Reptielen hebben specifieke warmtebehoeften, maar extreme hitte is ook schadelijk voor deze dieren. Symptomen van oververhitting bij reptielen zijn onder andere snelle ademhaling, sloomheid, en het zoeken naar koelere plekken in hun leefomgeving. Zorg voor een temperatuurgecontroleerde omgeving en voldoende schaduw. Een waterbak waarin ze kunnen weken en afkoelen kan ook helpen om hun lichaamstemperatuur te reguleren​.

Vissen in vijvers en aquaria kunnen last krijgen van opwarming van het water. Symptomen van oververhitting bij vissen zijn lusteloosheid, verminderde eetlust, en snelle kieuwbewegingen. Zorg voor een goede watercirculatie en gebruik eventueel een aquariumventilator om de watertemperatuur te verlagen. Voor vijvers kun je schaduwdoeken gebruiken om direct zonlicht op het water te verminderen.