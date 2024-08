Kittens gedumpt bij grofvuil, twee raken oogje kwijt

Een trieste ontdekking in Gouda: daar heeft iemand vier zieke kittens aangetroffen in een vuilniscontainer op een parkeerplaats. Twee van de vier hebben zelfs zulke verwondingen dat hun oogjes operatief verwijderd moeten worden. Het gaat inmiddels al wel weer wat beter met de kleine diertjes.

De Dierenambulance Gouda plaatst het treurige nieuws in een bericht op sociale media. In eerste instantie treft de vinder drie dieren aan, een katje en twee poesjes. Even later komt daar een vierde bij. Allemaal zitten ze onder de vlooien en hebben ze de niesziekte. Een van de dieren, waarbij een oogje weggehaald moet worden, heeft ook ondergewicht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

' Lief en sociaal'

Inmiddels eet het diertje weer wat en gaat het al wat beter nu ze pijnstilling krijgt. De Dierenambulance schrijft: " Ze zijn alle drie heel lief en sociaal. Wij doen er alles aan om deze drie lieve kittens alle zorg en liefde te geven die ze zo verdienen."

In de comments onder een van de foto's reageert iemand die zegt de vindster te zijn. Ze is erg geschrokken, blijkt wel uit wat ze schrijft: "Mijn maag draaide zich om. Wat een barbaren die dit doen!" Ze wenst de dieren een spoedig herstel en bedankt de dierenambulance: "Lieve mensen, vrijwilligers van asiel Gouda, heel veel sterkte met deze kleintjes!"