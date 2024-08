Oververhitte poes Jacky na zeker twaalf uur van dak Zoetermeer gered

Poes Jacky zat zeker twaalf uur lang op het dak van een woning in Zoetermeer. Het dier, dat nog maar 3 jaar oud is, durfde er niet meer af. De brandweer en de dierenambulance moesten eraan te pas komen om te helpen. Dat laat een woordvoerder van Dierenambulance Den Haag weten aan Hart van Nederland.

Volgens de woordvoerder zagen buren dat Jacky vrijdagmiddag al op het dak zat. "Alle ramen werden opengezet, maar daar reageerde de poes niet op", aldus de woordvoerder. Toen werd besloten om de dierenambulance en de brandweer in te schakelen.

Gered

De poes was veel aan het miauwen en zat ook een tijd lang in de dakgoot. Inmiddels was het dier oververhit en uitgeput geraakt. "Hij had het ontiegelijk warm en hij was uitgeput van het miauwen."

Toen maakte Jacky toch de keuze om het platdak van het dakkapel op te gaan. De buurman is vervolgens daarheen geklommen en kon Jacky eraf halen. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met Jacky. Ze heeft geen verwondingen, aldus de woordvoerder.