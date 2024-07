Defensieoefeningen drijven varkenshouder tot wanhoop: 'Dieren trappen elkaar dood'

Varkenshouder Willy uit het Gelderse Althorst heeft zijn bedrijf moeten opgeven door de stress die zijn dieren kregen van laagvliegende defensietoestellen. De dieren raakten zo gestrest dat ze elkaar zelfs doodtrapten, aldus de varkenshouder. Dit heeft hem gedwongen om zijn varkens te verkopen.

Willy zegt al jarenlang te maken te hebben met de geluidsoverlast van Defensie. In het begin verliep het proces om zijn gelijk te krijgen lastig, omdat hij moeilijk kon aantonen dat het door de vliegtuigen kwam. Daarom is hij de laagvliegende toestellen gaan fotograferen. "Uiteindelijk vertrapten de varkens elkaar en ben ik dus ook foto's van mijn dode varkens gaan maken."

In de afgelopen jaren heeft Willy al vijf keer een schadevergoeding gehad, maar alles heeft hem zo tot wanhoop gedreven dat hij zijn varkens heeft verkocht en na zes jaar is gestopt met zijn bedrijf.

Drachtig paard gevallen

Maar Willy is niet de enige die te maken heeft met dierenleed door laagvliegende toestellen van Defensie. Vorig jaar april maakte een drachtig paard van Nita een lelijke val na te zijn geschrokken van een laagvliegend defensietoestel.

"Het lijkt alsof er geen besef bij hen is," zegt Nita tegen Hart van Nederland, die het maken van talloze meldingen beu is. "Defensie heeft destijds wel tegen mij gezegd dat ze piloten willen bijbrengen dat het veel stress kan veroorzaken bij dieren, maar dat de piloten eigenlijk geen idee hebben."

Bekijk hier het verhaal van Nita van vorig jaar:

1:41 Drachtig paard valt van de schrik door Chinook-helikopter

Reactie van Defensie

Defensie erkent de klachten maar benadrukt dat het niet eenvoudig is om de geluidsoverlast te beperken. "We proberen altijd te kijken of er bijvoorbeeld een bedrijf zit zoals een paardenfokkerij of een varkenshouder, zodat we daar minder activiteit hebben. Dat lukt niet altijd," aldus een woordvoerder van Defensie. "Zeker in Nederland moeten de piloten altijd behoorlijk slalommen in de gebieden, wat ervoor zorgt dat de overlast toeneemt."

Er loopt momenteel een onderzoek naar de impact van laagvliegen op bewoners en (vee)dieren. "We moeten desnoods samen zoeken naar een oplossing. Wij kunnen niet stoppen met oefenen en een bedrijf moet niet zomaar voor ons wijken als ze er al zitten," aldus de woordvoerder.