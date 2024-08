Vrouw treft gevaarlijke schorpioen aan in pakketje

Een wel heel bijzondere en ook enigszins gevaarlijke situatie bij een dierenwinkel in Den Haag. Daar bracht een vrouw namelijk een giftige schorpioen binnen, die ze aangetroffen had in een pakketje uit Spanje. De dierenambulance kwam eraan te pas om de enge kruiper te verwijderen.

De vrouw wist zich geen raad na haar vondst en het diertje naar de dierenwinkel brengen was haar eerste ingeving, schrijft de Telegraaf. Ze stopte de schorpioen, die ze aantrof in een pakket met bier en wijn uit het Zuid-Europese land, in een potje met gaatjes in het deksel en bracht hem naar de winkel in het Haagse Statenkwartier.

En hij heet...

Maar daar wisten de winkelbediendes ook niet wat ze met het beest aan moesten. Een ding wisten ze wel zeker: de venijnige prikker moest een naam krijgen. En die naam is: Hosé. Uiteraard vanwege zijn Spaanse roots. Maar verder hebben ze geen idee. Een medewerker vertelt aan de krant: "We hebben wel meteen gehandeld want wij weten ook niet of het om een giftige soort gaat. Onze hoop was dus volledig gericht op de dierenambulance."

En die komt direct. Een medewerker verklaart: "We hebben eerst het water uit het potje gehaald dat de dame erin had gedaan. Alhoewel dat heel attent is, is dat zeker niet goed voor de schorpioen." Hosé is opgevangen en krijgt de juiste behandeling bij een gespecialiseerde opvang. Terugzetten in de (Nederlandse) natuur is overigens absoluut niet aan de orde.