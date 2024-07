Schattig! Drie kleine sneeuwuiltjes uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

Drie sneeuwuilkuikens zijn recent uit hun eieren gekropen in DierenPark Amersfoort. “Het gaat goed met de nieuwsgierige jongen. Zij worden uitstekend verzorgd door de ervaren ouders”, aldus dierverzorger Saskia Visser. Op dit moment hebben de jonge uiltjes nog een grijs verenkleed, maar hun donsveertjes zullen geleidelijk worden vervangen door de kenmerkende witte veren van volwassen sneeuwuilen.

De jonge uilen beginnen al snel na hun geboorte hetzelfde voedsel te eten als hun ouders, waaronder muizen en kuikens. “Het ene kuiken is iets groter dan het andere, omdat de eieren op verschillende dagen zijn uitgekomen”, verklaart Visser. Het geslacht van de kuikens is nog niet bekend. “Volwassen mannetjes zijn helemaal wit, de vrouwelijke sneeuwuilen hebben donkere vlekken op hun verenpak. Het vrouwtje valt hierdoor minder op wanneer zij broedt op de grond”, verduidelijkt de dierverzorger.

'Populatie neemt af'

Sneeuwuilen zijn inheems in de noordelijke regio’s van Amerika, Europa en Azië. “De verandering van het klimaat en de verstoring van het leefgebied zorgen ervoor dat de populatie afneemt,” vertelt Visser. In de eerste weken van hun leven zitten de jongen veilig onder moeders vleugels. “Inmiddels verlaten de drie kuikens af en toe het nest en gaan op ontdekkingstocht in het verblijf”.

Beeld: DierenPark Amersfoort

Beeld: DierenPark Amersfoort

Beeld: DierenPark Amersfoort