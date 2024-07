Weer explosieve stijging blauwtongvirus: verdubbeling in week tijd

Het blauwtongvirus blijft verder om zich heen grijpen in Nederland. De dierenziekte is inmiddels op 1094 plekken vastgesteld bij schapen en andere dieren, dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat is meer dan twee keer zoveel als vorige week maandag. Toen stond de teller nog op 503 gevallen.

Het virus gaat vooral in de Achterhoek rond. Ook in Overijssel, Noord-Brabant en Limburg is het virus op veel plekken aangetroffen.

Blauwtong is een ziekte die vooral schapen treft, maar ook geiten, runderen en herten. Ook sommige dierentuindieren kunnen een besmetting oplopen, zoals kamelen, lama's, giraffen en okapi's, maar het is onbekend of dat is gebeurd.

Schapenhouders hebben eerder dit jaar duizenden euro's geïnvesteerd in het vaccineren van hun dieren. Desondanks komen er veel meldingen binnen van ernstig zieke en stervende schapen.

Steekvliegjes

Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Daardoor kunnen ze sterven. Blauwtong wordt onder meer verspreid door besmette knutten, piepkleine steekvliegjes. Het virus is niet besmettelijk voor mensen.

ANP