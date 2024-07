Zorgen bij schapenhouders over effectiviteit blauwtong-vaccin: alsnog dode schapen in de wei

Vaccins tegen blauwtong, waarmee schapen en runderen eerder dit jaar zijn ingeënt, lijken niet effectief te zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inmiddels op 94 plekken blauwtong geconstateerd. Veel schapenhouders zijn, na de grote uitbraak van vorig jaar, bang voor de gevolgen voor hun dieren en hun bedrijven.

Schapenhouders hebben eerder dit jaar duizenden euro's geïnvesteerd in het blauwtong-vaccin. Desondanks komen er veel meldingen binnen van ernstig zieke en stervende schapen.

Ook bij de Peelkudde Schaapsdrift van Tineke Camps in het Limburgse Ysselsteyn zijn, ondanks vaccinatie, al elf schapen in één week tijd overleden. "De zieke schapen zijn niet in staat zich te verplaatsen. Ze hebben veel pijn, snotterige neuzen en weinig eetlust. We doen er alles aan om ze extra te verzorgen, maar tot nu toe heeft geen enkel dier het overleefd", vertelt Camps.

Opvallend is dat de meldingen van ernstige ziektegevallen en sterfte dit jaar vooral uit regio’s als de Betuwe, Noord-Limburg en de Achterhoek komen, terwijl het vorig jaar voornamelijk schapenhouders in het noorden en midden van het land betrof.

Erik van Norel, schapenhouder in Friesland en vorig jaar zwaar getroffen door het virus, meldt momenteel slechts twee zieke gevallen uit de wei te hebben gehaald. "Ik maak me voor nu nog geen ernstige zorgen. Wel heb ik verontrustende geluiden uit de andere kant van het land gehoord", zegt Van Norel.

Vaccin sluit besmetting niet uit

Julia Hamel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) benadrukt dat de vaccins ernstige klinische verschijnselen en sterfte moeten voorkomen, maar besmetting tussen dieren niet kunnen uitsluiten. "Dat gevaccineerde dieren besmet zouden raken is in lijn met de verwachtingen. Of de vaccinaties hun werk hebben gedaan, moet nog worden onderzocht."

Schaapsherder Bart van Ekkendonk uit Noord-Brabant is er stellig over. Volgens hem werkt het vaccin niet. "Ik heb 10.000 euro uitgegeven aan het vaccineren van mijn dieren. Toch heb ik momenteel al tien dode en tien zieke schapen gehad."

Onderzoek naar effectiviteit

Het Bureau Diergeneesmiddelen en het veterinaire laboratorium Royal GD zijn begonnen met onderzoek naar de effectiviteit van de vaccins. Acht schapenbedrijven en twee rundveebedrijven worden onderzocht om een beter beeld te krijgen van de situatie. Minister Femke Wiersma van Landbouw heeft Royal GD gevraagd het verloop van de ziekteverschijnselen en de mate van sterfte in kaart te brengen.

Ondanks de zorgwekkende meldingen, roepen LTO, NSFO, KNMvD en het ministerie van Landbouw bedrijven op om door te gaan met vaccineren. Het vaccin zou de ernst van de ziekteverschijnselen verminderen, ook al zijn er nog veel vragen over de huidige uitbraak.