Blauwtongvirus rukt snel op: ziekte bij honderden schapenhouders vastgesteld

Ondanks een vaccin tegen de ziekte rukt het blauwtongvirus in rap tempo op. Sinds het begin van dit jaar is de ziekte op ruim 300 locaties vastgesteld, zo meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag. Vorige week stond de teller nog op twintig gevallen, en afgelopen maandag waren dat er al 94.

Vooral in Overijssel, de Achterhoek, het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg zijn veel dieren positief getest op het virus. Het virus is bevestigd bij 217 veehouderijen, terwijl bij 101 andere boerderijen de dieren alle symptomen van besmetting vertonen, maar er nog geen laboratoriumonderzoek heeft plaatsgevonden.

Wat is blauwtong? Blauwtong is een ziekte die vooral schapen treft, maar ook geiten, runderen, herten en sommige dierentuindieren kunnen een besmetting oplopen. Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Daardoor kunnen ze sterven. Blauwtong wordt onder meer verspreid door besmette knutten, piepkleine steekvliegjes. Het virus is niet besmettelijk voor mensen.

Eerder deze week lieten meerdere schapenhouders aan Hart van Nederland weten zich zorgen te maken over een nieuwe besmettingsgolf. Schaapsherder Bart van Ekkendonk uit Noord-Brabant is er stelliger over. Volgens hem werkt het vaccin niet. "Ik heb 10.000 euro uitgegeven aan het vaccineren van mijn dieren. Toch heb ik momenteel al tien dode en tien zieke schapen gehad."

Als een lopend vuurtje

Het blauwtongvirus dook voor het eerst sinds 2009 weer op in Nederland. September vorig jaar verspreidde het virus zich sindsdien razendsnel door het land. Slechts een week na het eerste gemelde geval constateerde de overheid dat maatregelen niet langer effectief zouden zijn vanwege het hoge aantal besmettingen.

In oktober waren al meer dan duizend veehouderijen getroffen, en in november was dat aantal gestegen tot boven de vijfduizend.

Na een rustige winterperiode keerde het virus vorige maand terug. Het is momenteel onduidelijk of de vaccins hun werking hebben verloren of onvoldoende effectief zijn gebleken.

Hart van Nederland / ANP