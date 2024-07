Wolf doodt 44 schapen ondanks wolvenraster: wat weert de wolf wel?

Wolven vallen steeds vaker schapen en andere dieren aan. In de eerste drie maanden van dit jaar werden bijna 270 dieren aangevallen. Boer Gert van de Bor kan daarover meepraten. In de nacht van woensdag op donderdag werden ruim veertig van zijn schapen doodgebeten. En dat terwijl hij er alles aan had gedaan om dat te voorkomen.

Gert had namelijk een raster dat de wolf buiten moeten houden. "De eerste aanblik was verschrikkelijk. Het hele terrein bezaaid met dode schapen. De rest stond er verdwaasd bij te kijken", vertelt de boer over wat hij aantrof 's ochtends.

"Ik had het hele raster langsgelopen omdat ik het al niet vertrouwde, maar het is toch misgegaan. Ik had het idee dat er een paar paaltjes losstonden en die heb ik vastgezet en toen heb ik overal de stroom gecontroleerd." Toch ging er iets mis, waardoor de wolf vrij spel had.

Stroom, rode vlaggen en een kadaver

Wolvengedragswetenschapper Diederik van Liere heeft te doen met de schapen. "Het is enorm veel stress voor ze", vertelt hij. Maar hij zegt ook dat hij zo'n raster dat onder stroom staat niet de beste oplossing vindt. "Ik noem het een dom hekje, want als de wolf eenmaal binnen is, heeft hij veel om te bijten. En dat vind de wolf helemaal geweldig."

Wat moet je dan doen om je kudde veilig te houden? "Geef schapen de mogelijkheid om te vluchten voor de wolf. Maak bijvoorbeeld iets waar ze op kunnen klimmen, zoals een hooiberg. Iets met een steile helling waar de schapen op kunnen." Een andere oplossing, zegt hij, is een fladry.

"Dat is een strook met rode vlaggen die je om het veld heen kan hangen." Dat zou wolven af moeten schrikken. "En een laatste tip is om het kadaver van een schaap neer te legen waar je een stofje in doet waardoor de wolf misselijk wordt. Daardoor zijn ze minder geneigd om op de rest van de schapen af te gaan."

Benieuwd wat je moet doen als je een wolf tegenkomt? Kijk deze uitlegvideo: