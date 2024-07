Ruiter Maartje achtervolgd door wolf: 'Kwestie van tijd dat er een kind wordt gepakt'

Een wolf heeft zaterdag in een natuurgebied bij Leusden naar alle waarschijnlijkheid een hondje meegesleurd en gedood. Een wandelaarster had haar hondje, naar verluid een poedel, aangelijnd toen een wolf het hondje vastgreep en verdween. Het is niet het eerste incident. Zo was Maartje eerder deze week aan het paardrijden toen haar paard plots op hol sloeg. Ze keek achterom en zag een wolf.

Woensdagochtend was ze met haar paard op pad gegaan in natuurgebied De Treek. Het dier is superbraaf en schrikt normaal gesproken niet zo gauw. Dat was nu wel anders. "Ik wilde net terug naar draf gaan toen ie er als een malle vandoor ging", zegt Maartje. "Ik was niet bang dat de wolf het paard zou pakken. Maar een paard op hol is onbestuurbaar, ik ging twee fietspaden over vol in galop. Als daar net iemand fietst heb je een frontale botsing."

Het lukte haar om haar paard weer rustig te krijgen, maar voorlopig gaat ze niet meer het gebied in. "Er zijn meer incidenten geweest. Half juni ook twee dames op precies dezelfde plek. En op de dag dat ik er reed, zijn er ook twee paarden op hol geslagen daar." Ze moet er niet aan denken dat er een kind wordt aangevallen of met een op hol geslagen paard tegen iemand aanbotst. "Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er een kind wordt gepakt."