Wolf slaat steeds vaker toe: ruim drie keer zoveel aanvallen als vorig jaar

Wolven in Nederland vallen steeds vaker schapen en andere dieren aan. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland 267 wolvenaanvallen op dieren geregistreerd, een forse stijging vergeleken met dezelfde periode vorig jaar toen er 77 aanvallen werden gemeld. In vrijwel alle gevallen hadden de landeigenaren geen hek of prikkeldaad om hun grond staan of andere preventieve maatregelen genomen om schade door wolven tegen te gaan.

Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

De meeste aanvallen vonden plaats in Ooststellingwerf, een Friese gemeente op de grens met Drenthe, waar dit jaar al 39 aanvallen zijn vastgesteld. Ook op en rondom de Veluwe slaan wolven vaak toe, met 27 aanvallen in de gemeente Ede en 22 in Elburg. Gelderland heeft dit jaar na drie maanden al meer bevestigde aanvallen dan in heel 2023, met 138 aanvallen van januari tot en met maart, tegenover 112 in heel vorig jaar.

Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen, omdat het niet verplicht is om een aanval aan BIJ12 door te geven. Alleen aanvallen waarbij zeker is dat de schade door een wolf is aangericht, worden meegeteld.

Geen preventief of wolfwerend hek

De stijging in het aantal aanvallen wordt deels verklaard door de toename van het aantal wolven in Nederland. "Anderhalf jaar geleden telden we 29 wolven, afgelopen winter waren het er al 51", aldus een woordvoerster van BIJ12.

Opvallend is dat in ruim 90 procent van de gevallen de landeigenaren geen preventieve maatregelen hadden genomen, zoals het plaatsen van hekken of prikkeldraad, om schade door wolven te voorkomen. Meerdere provincies bieden subsidies aan voor dergelijke maatregelen, maar deze worden nog te weinig benut.

Ook hond en kind aangevallen

Recent waren er ook incidenten met mensen en huisdieren. Begin deze maand verdween een hond in Leusden door een vermoedelijke wolvenaanval en een week later werd een meisje in hetzelfde gebied door een wolf gebeten.

Dit soort incidenten komen echter niet in aanmerking voor een tegemoetkoming en worden daarom niet meegeteld in de statistieken.

ANP