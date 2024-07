Foto's van wolf en welp Leusden op verzoek provincie offline gehaald

De wolvenfamilie die er de vorige week voor zorgde dat landgoed Den Treek voor een deel afgesloten is, werd vorige maand al gespot én vastgelegd. Twee wandelaars maakten foto's van een wolf met een welpje in de bossen en plaatsten deze op sociale media. Later haalden ze de beelden offline op dringend verzoek van de provincie Utrecht.

Schoonzussen Claudia van Wezel en Natasja Koet wandelden nietsvermoedend door het gebied toen ze plotseling oog in oog stonden met een wolf en haar welp. "In de verte zag ik iets op ons af komen rennen en ik herkende direct dat we met een wolf te maken hadden", zegt Van Wezel tegen Hart van Nederland.

Zonder in paniek te raken hield ze haar honden strak aan de lijn. "Rustig blijven", zei ze tegen haar boerenfoxen en haar schoonzus. "Ook zei ik Natasja dat ze maar snel haar camera tevoorschijn moest halen, want dit maak je nooit meer mee." Uit enthousiasme plaatste het stel de foto in een Facebook-groep.

Foto's offline

Daarna werden ze naar eigen zeggen 'platgebeld door allerlei instanties' met het dringende verzoek om deze zo snel mogelijk offline te halen. Dit bevestigt een woordvoerster van de provincie Utrecht. "Het is protocol om de plek waar wolven zitten niet bekend te maken in het belang van de wolf en het natuurgebied."

Enkele weken nadat het tweetal de wolf haar welp vastlegden, leest Van Wezel in het nieuws dat er een hondje vermist raakte in het gebied en vermoedelijk is meegenomen door een wolf. "Ik wist het meteen: dat moet hetzelfde dier zijn geweest", laat ze weten.

Incidenten

Een paar dagen later meldde een buitenschoolse opvang dat er in dezelfde omgeving een jong meisje in haar zij is gebeten. Wolvendeskundigen vermoeden dat het wolvenpaar beschermend optreden, omdat ze vijf welpen hebben. Dat zou de reden voor de incidenten zijn.

Diezelfde incidenten hadden wat Van Wezel betreft voor een groot deel voorkomen kunnen worden. "Door onze foto weet ik zeker dat de provincie Utrecht ervan op de hoogte was dat er wolven leven op de Utrechtse Heuvelrug. Met een kleine waarschuwing waren mensen in ieder geval op de hoogte geweest van de wolf. Dat had een hoop gescheeld."