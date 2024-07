Noodbevel: landgoed bij Leusden moet deels dicht na incident met wolf

Het landgoed bij Leusden waar een wolvenpaar met welpen leeft, gaat de komende tijd dicht voor bezoekers. De provincie Utrecht en de gemeente Leusden hebben donderdag een noodbevel afgegeven voor het gebied waarmee de eigenaar de opdracht krijgt het gebied niet langer open te stellen.

Het besluit volgt op het incident dinsdag op landgoed Den Treek waar een meisje door een wolf werd gebeten. Het kind raakte lichtgewond, het dier beet niet door, meldde de buitenschoolse opvang waarmee het kind op pad was eerder.

De provincie riep mensen daarna op het gebied voorlopig te mijden. Maar dat had volgens Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen niet het gewenste effect: "Het is daarom goed dat de gemeente Leusden deze extra stap zet."

Hieronder is te zien welk gebied van het natuurgebied gesloten is:

Beeld: Provincie Utrecht

In het kerngebied van landgoed Den Treek mogen nu uit voorzorg geen bezoekers en recreanten meer komen. Gemeenten sluiten een kleine wildcamping. De wolvenconsulent adviseert een grotere camping en een manege over maatregelen, meldt de provincie. In het gebied komt extra toezicht.

Voor een groter deel van het natuurgebied blijft het advies gelden om er weg te blijven. "Recreanten, sporters, wandelaars en (aangelijnde) honden kunnen verstorend zijn en nieuwe confrontaties veroorzaken", aldus gemeente en provincie. Zulke ontmoetingen zijn angstig voor mensen en bedreigend voor de wolf.

Incident staat niet op zichzelf

Burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden ziet dat het incident van afgelopen dinsdag niet op zichzelf staat: "Er zijn in korte tijd enkele incidenten geweest met een wolf in het gebied. Ik begrijp dat dit erg beangstigend kan zijn voor wie dit is overkomen. We gaan daarom op advies van de experts van de provincie uit voorzorg een kerngebied afsluiten."

De burgemeester hoopt dat iedereen begrip kan opbrengen voor het besluit: "Ik doe een dringend beroep op het gezonde verstand van mensen, zodat iedereen in Leusden veilig en gezond kan blijven."

Hart van Nederland / ANP