Kind aangevallen door wolf in natuurgebied nabij Leusden, advies om gebied te mijden

Het kind dat afgelopen dinsdag lichtgewond is geraakt op Landgoed Den Treek bij Leusden werd aangevallen door een wolf. Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van provincie Utrecht aan Hart van Nederland. Eerder werd nog gesproken van een incident met 'vermoedelijk' een wolf.

De buitenschoolse opvang, die verantwoordelijk was voor het kind tijdens het incident, laat weten dat het kind met een paar schrammen en met de schrik is vrijgekomen.

Het advies van de provincie om het natuurgebied nabij Leusden te mijden, blijft van kracht. De politie doet momenteel, in samenwerking met diverse wolvendeskundigen, nog onderzoek naar wat er dinsdag precies is gebeurd.

Vreemd gedrag

Wolvendeskundige en medewerker bij het wolvenmeldpunt Maurice La Haye schrikt van het gedrag van de wolf. "De wolf behoort in Nederland tot de wilde dieren, die in principe schuw van aard zijn en doodsbang voor de mens."

Daarom hoopt d e wolvendeskundige dat dit gedrag niet vaker gaat optreden. "We willen graag duurzaam kunnen samenleven met de wolf, maar zo gaat dat niet", aldus La Haye.

Niet eerste keer

Anderhalve week geleden werd in een natuurgebied in Leusden een hond waarschijnlijk doodgebeten door een wolf. Het huisdier zou vervolgens zijn meegesleurd door de wolf en is nog altijd vermist.

Eerder die week was de Amersfoortse Maartje bij Den Treek - waar nu dus misschien een kind in aanraking met een wolf is gekomen - aan het paardrijden toen haar paard plots op hol sloeg. Ze keek achterom en zag een wolf. Maartje vertelde toen aan Hart van Nederland: "Er zijn meer incidenten geweest. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er een kind wordt gepakt."