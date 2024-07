Aangevallen meisje Leusden werd door wolf van achter gegrepen: 'In haar zij gebeten'

De directie van de buitenschoolse opvang, die verantwoordelijk is voor het kind dat afgelopen dinsdag werd aangevallen door een wolf, bevestigt woensdag dat er fysiek contact was tussen de wolf en het kind. Het meisje werd in haar zij gebeten door het dier. Eerder werd er gesproken over een 'kort incident' met een wolf.

Volgens Vrijland Amersfoort, de buitenschoolse opvang die toen verantwoordelijk was voor het meisje, gaat het goed met alle betrokkenen. In het bericht valt te lezen "Dat alle betrokkenen zijn geschrokken van de gebeurtenissen. De verwondingen van het meisje zijn beperkt gebleven. Ze heeft slechts lichte verwondingen opgelopen en maakt het naar omstandigheden goed."

In zij gebeten door wolf

Het bijtincident is bevestigd door experts: het betrof daadwerkelijk een wolf. Een medewerker die naast het meisje stond tijdens het incident, verklaarde dat de wolf het meisje in haar zij beet maar snel weer losliet. Het meisje, dat de wolf niet zag aankomen, viel direct na de beet. Het dier vluchtte toen weer terug het bos in.

Na het incident is een grondig onderzoek uitgevoerd door het wolvenexpertteam en de politie. Het gezin van het meisje is verhoord en haar kleding is voor sporenonderzoek meegenomen. Vrijland Amersfoort heeft alle ouders van de kinderen inmiddels geïnformeerd en zal deze zomer enkel natuurspeeltuinen en -gebieden bezoeken waar geen wolven zijn gesignaleerd.

Het advies van de provincie om het natuurgebied nabij Leusden te mijden, blijft van kracht. De politie doet momenteel, in samenwerking met diverse wolvendeskundigen, nog onderzoek naar wat er dinsdag precies is gebeurd.

Vreemd gedrag

Wolvendeskundige en medewerker bij het wolvenmeldpunt Maurice La Haye schrikt van het gedrag van de wolf. "De wolf behoort in Nederland tot de wilde dieren, die in principe schuw van aard zijn en doodsbang voor de mens."

Daarom hoopt de wolvendeskundige dat dit gedrag niet vaker gaat optreden. "We willen graag duurzaam kunnen samenleven met de wolf, maar zo gaat dat niet", aldus La Haye.

Niet eerste keer

Anderhalve week geleden werd in een natuurgebied in Leusden een hond waarschijnlijk doodgebeten door een wolf. Het huisdier zou vervolgens zijn meegesleurd door de wolf en is nog altijd vermist.

Eerder die week was de Amersfoortse Maartje bij Den Treek - waar nu dus een kind is aangevallen door een wolf - aan het paardrijden toen haar paard plots op hol sloeg. Ze keek achterom en zag een wolf. Maartje vertelde toen aan Hart van Nederland: "Er zijn meer incidenten geweest. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er een kind wordt gepakt."