Waarschuwing na wolvenaanval op hond Leusden: wees alert in natuurgebieden

Bezoekers van de natuurgebieden in Leusden, Zeist en Woudenberg worden gewaarschuwd alert te blijven vanwege de aanwezigheid van een wolf. In de natuurgebieden worden extra borden met die boodschap neergezet, meldt de provincie. Dat gebeurt nadat zaterdag in Leusden een hond werd gebeten en vervolgens meegenomen, vermoedelijk door een wolf.

De hond liep zaterdagochtend aan de lijn bij zijn baasje toen de confrontatie plaatsvond. Naar de hond wordt nog altijd gezocht, aldus de provincie. Daarbij wordt een speurhond ingezet.

Wolf met welpen

De provincie gaat er door de verklaring van de hondeneigenaar van uit dat de hond door een wolf is aangevallen. Ook zijn beelden van wildcamera's bekeken en deskundigen geraadpleegd. Deskundigen geven aan dat de wolf die in de buurt van Leusden leeft welpen heeft, dat de welpen in de buurt van de hond waren en dat de wolf de hond waarschijnlijk als een bedreiging voor de welpen zag, aldus de provincie maandag. Er zijn geen beelden van de aanval.

De provincie adviseert iedereen die de Utrechtse Heuvelrug bezoekt extra alert te zijn. Indien men een wolf of zijn welpen ziet, wordt aangeraden direct te vertrekken en niet naar de dieren op zoek te gaan. De wolf is een beschermde diersoort en mag alleen bij onnatuurlijk gedrag of gevaarlijke situaties worden verstoord, gevangen of gedood. De aanval op de hond wordt door deskundigen als natuurlijk gedrag beschouwd, waardoor ingrijpen niet is toegestaan.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zorgen in de politiek

De politieke partijen BBB en VVD in de Provinciale Staten maken zich zorgen over de situatie en willen weten welke maatregelen de provincie neemt om dergelijke incidenten te voorkomen. Zij vragen of er wordt overwogen om het voorbeeld van Gelderland te volgen, waar geprobeerd werd een jonge niet-schuwe wolf af te schrikken met een paintballgeweer. Eind mei bepaalde de rechter dat dit voorlopig niet mag.

VVD-fractievoorzitter Juliëtte van Gilse uitte haar zorgen over de communicatie vanuit de provincie. "Ik heb met de terreinbeheerder gesproken en hij geeft al lange tijd signalen door over andere incidenten met wolven. Wij hebben daar als Statenleden nooit iets over gehoord, wat onze controlerende rol bemoeilijkt," aldus Van Gilse. Ze vreest dat de incidenten mensen angstig maken om het gebied te bezoeken, wat niet de bedoeling is. "Zo'n landgoed als Den Treek is er voor iedereen."