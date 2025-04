Dit is waarom je moet wandelen tijdens je werkdag

We zijn in Nederland Europees Kampioen 'zitten' en dat is nou net een kampioenschap dat je niet moet willen winnen want te lang blijven zitten is hartstikke slecht voor je. Stichting Wandelnet organiseert donderdag dan ook de landelijke campagne Wandel Tijdens Je Werkdag en roept werknemers op om in beweging te komen.

Uit de laatste cijfers van TNO in 2024 blijkt dat 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder gemiddeld 8,5 uur per dag zit, in de rest van Europa is dit slechts 11 procent. Een groot verschil dus en daar moet verandering in komen, vindt ook huisarts Matthijs van der Poel.

Van der Poel vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor wat een klein beetje wandelen al doet met het lichaam. Sterker nog, Matthijs organiseert al jaren 2 keer per week 'het looprecept'. Dan loopt hij een rondje met patiënten om ze in beweging te houden. Waarom dat volgens hem belangrijk is, zie je in bovenstaande video.