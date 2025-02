Tweederde van Nederland trekt er vandaag op uit: dit zijn de populairste activiteiten

Vrijdag wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen die kunnen oplopen tot 17 of zelfs 18 graden. Veel Nederlanders grijpen deze lentedag aan om iets leuks te doen, blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel.

Met zo’n plotselinge weersomslag is het geen verrassing dat Nederlanders de frisse lucht opzoeken. Tweederde van het panel gaat in het kader van de aangename dag een activiteit doen. De absolute favoriet bij dit mooie weer is wandelen: 22 procent van de ondervraagden zegt een ommetje te gaan maken.

Ook de tuin lonkt. 14 procent ziet deze lentedag als hét moment om thuis buiten te zitten en van het aangename weer te genieten of, en 13 procent wil tuinwerk doen. En wie geen groene vingers heeft, kiest dan maar voor het terras (11 procent), want een koud drankje of een cappuccino in de zon hoort natuurlijk bij de eerste warme dag van het jaar.

Andere favoriete buitenactiviteiten zijn fietsen (11 procent) en een drankje op het terras (11 procent). Natuurgebieden en bossen trekken 7 procent van de mensen, terwijl 4 procent zich waagt aan de lenteschoonmaak.

Opvallend is dat slechts 1 procent van de ondervraagden kiest voor een dagje strand, een pretpark of een boottocht. Ook de barbecue blijft nog grotendeels in de schuur, al wil 3 procent de grill vrijdag wel al aansteken.

Een voorproefje van de lente

Het is bijna niet voor te stellen dat het begin deze week nog flink vroor. Volgens meteoroloog Jordi Huirne draait alles om de windrichting. "De lucht was natuurlijk best wel koud de afgelopen dagen. Een hele lage gevoelstemperatuur. En vanochtend, ja, ik rook gewoon: de lucht is anders. Hij komt niet meer uit Rusland en het Oosten, maar uit Spanje vandaag," zei Huirne donderdag bij Nieuws van de Dag, ook te zien in de video hierboven.

Wie slim is, plant zijn buitenactiviteiten voor vrijdag, want lang blijft het niet zo warm. Na het weekend dalen de temperaturen weer en is de kans groot dat we de truien en jassen toch weer nodig hebben.