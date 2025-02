Van schaatsen naar 17 graden: hoe kan het zo snel opwarmen?

Wie begin deze week nog op natuurijs stond, kan vrijdag zijn jas uittrekken en in de zon zitten. De natuur kan in Nederland soms sneller omslaan dan je denkt, met temperaturen tot wel 17 of 18 graden. Een verschil van ruim 20 graden in een paar dagen tijd. Meteoroloog Jordi Huirne legt bij Nieuws van de Dag uit hoe dit kan.

Volgens Huirne heeft de plotselinge warmte alles te maken met de windrichting. De afgelopen dagen kwam de lucht uit het oosten en Rusland, wat zorgde voor een ijzige gevoelstemperatuur. Maar dat is nu helemaal omgeslagen. "Je voelt het nu al buiten. De lucht was natuurlijk best wel koud de afgelopen dagen. Een hele lage gevoelstemperatuur. En vanochtend, ja, ik rook gewoon: de lucht is anders. Hij komt niet meer uit Rusland en het Oosten, maar uit Spanje vandaag," zegt hij.

Die zuidelijke wind brengt vochtige en warme lucht met zich mee, waardoor de temperaturen in een razend tempo stijgen. "Het is vannacht plus 10. En morgenochtend hebben we de handschoenen en de sjaal niet meer nodig. Het is echt superzacht. In de middag komen we uit op zo’n 15 tot 17 graden. Maar als de zon een beetje meedoet, misschien wel 18 graden."

'Bijzonder, maar niet uniek'

Zo’n snelle stijging van de temperatuur komt volgens Huirne niet vaak voor, maar is ook geen unicum. "Dat het zo sterk schommelt, komt eens in de acht tot tien jaar voor in de winter. Dus best wel bijzonder," zegt hij. "Als de wind langer uit het oosten was gekomen, hadden we misschien wel langer kunnen schaatsen. Maar nu ging het toch vrij snel naar het zuiden om. Dan kan het dus in één klap zo warm worden."

In het verleden is dit al vaker gebeurd, zo vertelt de meteoroloog. "Dit is eigenlijk iets wat je vroeger ook wel zag. Denk aan bijvoorbeeld vier jaar geleden, toen konden we ook nog schaatsen rond deze tijd en een week later was het ook 18 graden en we liepen in de korte broek op sommige plekken. In 1931 en in 2005 hadden we rond deze tijd nog temperaturen van 20 graden."