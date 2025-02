Donderdag nog grijs en soms nat, maar lente is onderweg

Het weerbeeld verandert de komende dagen flink. Waar het donderdag nog grijs en wisselvallig is, krijgen we vrijdag en het weekend zachtere temperaturen en regelmatig zon. En daarmee staan we aan de vooravond van de eerste officiële lentedag.

Donderdagochtend schijnt in het oosten nog even de zon, maar vanuit het westen trekt snel bewolking binnen en volgt af en toe regen. Later kan in het zuidwesten de zon nog even doorbreken. Het wordt 7 tot 12 graden bij een matige zuidenwind. In de avond valt nog wat regen, maar in de nacht wordt het droog.

Lente

Vrijdagochtend breekt vanuit het zuiden de zon door en blijft het droog. In de middag schijnt een waterig zonnetje die af en toe wordt afgeschermd door wolkenvelden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden, in het zuiden lokaal 18 graden. Daarmee is het de eerste officiële zachte dag of lentedag.

In het weekend blijft het zacht. Zaterdag wordt het 12 graden maar wel met bewolking en regen, behalve in het zuidoosten. Zondag blijft het droog met geregeld zon en 13 graden. Vanaf maandag volgt opnieuw regen en koelt het iets af.

Beeld: Chris Meeuwis