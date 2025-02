ZIEN: Duizenden mensen wandelen op bodem van het Julianakanaal

Zaterdag kregen duizenden mensen de kans om die bodem van dichtbij te bekijken. Een klein stukje van de vier kilometer die tijdelijk is drooggelegd, was open, zodat omwonenden een kijkje konden nemen. Het megaproject, dat half augustus vorig jaar van start ging, was nodig om het kanaal te verdiepen en te verbreden.

Voor veel bezoekers is het moeilijk voor te stellen dat er straks miljoenen liters water door het kanaal stromen. "Over twee maanden gaat het hier weer open", vertelt Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat. "Na de werkzaamheden kan het kanaal er weer honderd jaar tegenaan."

Voor sommige bezoekers is het kanaal onderdeel van hun familiegeschiedenis. "Mijn opa en een oom van mij hebben hier nog schepen gelost. Ook heeft mijn opa met paard en wagen zijn eigen schip nog voortgetrokken", vertelt een oudere vrouw. Naast het oprakelen van verhalen zijn er ook nog vreemde voorwerpen van de bodem gehaald.