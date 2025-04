Vijftig extra 'studentenhuizen' voor ouderen in de maak, blijken groot succes

Geen koopwoning in een knarrenhof maar juist dé sociale huur onder de ouderenwoningen: Thuishuizen. Nu acht van deze studentenhuizen voor ouderen een succes blijken, gaat de grootschalige uitrol beginnen. In heel het land komen er vijftig gebouwen erbij, waar ouderen geheel zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel mensen om zich heen hebben om vereenzaming tegen te gaan.

Een soort verzorgingshuis-light dus, voor 60-plussers tot diep in de 80. Het idee is dat ouderen elkaar ondersteunen waar mogelijk, sociaal samen kunnen wonen en eventueel hulp van vrijwilligers of thuiszorg al mogelijk is. Yvonne Dijkstra (78), Enny Sieben (63) en Eef Meijerink (60) wonen al op in een van de bestaande Thuishuizen in het Utrechtse Woerden. En met veel plezier, vertellen ze in bovenstaande video.

Initiatiefnemer Jan Ruyten begin in 2011 met het project rond de Thuishuizen. Een jaar later opende de eerste in Deurne. Op het provinciehuis van Zuid-Holland is vrijdagochtend het startschot gegeven voor het grootschalige project. In die provincie gaat het aantal omhoog van twee naar maar liefst vijftien.