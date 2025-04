'Zorgpremie knalt in 2027 omhoog: vooral gezonde Nederlanders zijn de klos'

De zorgverzekering wordt in 2027 flink duurder. Volgens Haagse bronnen stijgt de zorgpremie dan met bijna 200 euro per persoon per jaar, enkel door het plan van zorgminister Fleur Agema (PVV) om het eigen risico drastisch te verlagen. Dat meldt De Telegraaf op basis van berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid.

De kosten voor zorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ieder jaar gaat de premie voor zorg met minimaal tien euro per jaar omhoog. In de bovenstaande video vertellen mensen hoe zij hier mee omgaan.

Het kabinet wil het verplichte eigen risico terugbrengen van 385 naar 165 euro. Dit lijkt op het eerste gezicht voordelig, maar uit de financiële analyse van de krant blijkt dat juist mensen die zelden naar de dokter gaan en geen recht hebben op zorgtoeslag, diep in de buidel moeten tasten voor de gezondheidszorg van anderen.

Voor deze groep betekent het kabinetsplan straks een lastenverzwaring van 199 euro per jaar, oftewel zo’n 16 euro extra per maand. Daar staat geen financieel voordeel tegenover, omdat ze nauwelijks zorgkosten maken en ook geen toeslag ontvangen.

Deze groep profiteert wel van plan

Wie wel elk jaar zijn volledige eigen risico verbruikt en daarnaast recht heeft op zorgtoeslag, profiteert juist wél. Voor deze mensen wordt de drempel lager om medische hulp te zoeken en krijgen ze deels compensatie via toeslagen. Het is dus vooral een verschuiving van lasten: van veelgebruikers naar gezonde burgers.

In totaal gaat het om zo’n zes miljoen Nederlanders – ongeveer 40 procent van alle verzekerden – die volgens het ministerie onderaan de streep in 2027 flink meer betalen voor hun zorgverzekering, zonder er direct iets voor terug te krijgen.

Stijging premie mogelijk nóg hoger

De premiestijging van 199 euro is alleen het gevolg van de aanpassing aan het eigen risico. Jaarlijkse verhogingen van de premie door stijgende zorgkosten komen daar mogelijk nog bovenop. Wat verzekeraars uiteindelijk echt gaan vragen, hangt af van hun eigen keuzes en de inzet van financiële reserves.