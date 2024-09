Zorgpremie weer hoger: Stevie (27) kan het niet meer ophoesten

De zorgpremie gaat weer omhoog. We gaan ongeveer een tientje per maand meer betalen, blijkt uit plannen van het kabinet. Voor veel mensen is het nu al bijna niet te doen en ook veel jongeren hebben er moeite mee. Zo ook Stevie. Zij betaalt nu 189 euro per maand en kan dat al niet opbrengen.

Stevie heeft het chronisch vermoeidheidssyndroom en kan naast haar opleiding niet te veel werken. Hierdoor heeft ze een laag inkomen. In bovenstaande video doet ze haar verhaal.