Alleenstaande moeder Hatice (34) kon zorgpremie niet meer betalen: 'Duizenden euro's schuld'

Er zijn voor het eerst sinds tien jaar weer meer mensen die al minstens zes maanden hun zorgpremie niet kunnen betalen, blijkt het cijfers die het AD bij CAK heeft opgevraagd. De boetepremie die ze dan krijgen, zorgt voor alleen maar meer ellende, zeggen schuldhulpverleners. Het overkwam ook alleenstaande moeder Hatice Duran: "Ik had duizenden euro's schuld en veel ellende aan mijn hoofd."

Wanneer je in Nederland je zorgpremie niet meer kunt betalen, moet je daar na zes maanden voor boeten. Je gaat dan namelijk maar liefst 175 euro per maand betalen voor je zorgverzekering. En dat is voor mensen die al in de financiële problemen zitten een enorme strop. "Dat er meer mensen moeite hebben om hun zorgpremie te betalen is een zorgwekkend trend", Linda van Vliet van het NVVK.

Dat mensen na het niet betalen van hun zorgpremie dan ook nog eens een boete krijgen voor het niet betalen van die premie noemt zij 'een boete omdat je arm' bent. "Dat dient volgens ons geen enkel doel. Slachtoffers komen hierdoor van de regen in de drup."

Schuldenvrij

Hatice, moeder van drie jongens, heeft het aan den lijve ondervonden. Zij kon jarenlang niet haar zorgpremie betalen: "Ik had een uitkering en moest mijn kinderen ook eten geven. Het was niet te doen, mijn schuld liep op tot 6.000 euro." Haar kinderen hebben wel zorg nodig, zo heeft haar oudste zoon last van eczeem en haar middelste kind heef astma, wat zonder medicatie kan leiden tot veel ademhalingsproblemen. "Dan moet je die medicatie uit eigen zak betalen wat leidt tot nog meer kosten, het zorgt veel stress en koppijn", vertelt Hatice.

Gelukkig is de alleenstaande moeder nu schuldenvrij. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Daar heeft schuldhulpverlener De Schie in Capelle aan de IJssel een aardig steentje aan bijgedragen. En helaas hebben ze nog veel meer cliënten die in hetzelfde schuitje zitten: "kwoot schuldhulpverlener over het grote probleem, bijna alle cliënten hebben hier namelijk mee te maken"

Afschaffen boetepremie

De NVVK pleit daarom al langer voor afschaffing van de boetepremie. Uit onderzoek van Bureau AEF, in opdracht van het ministerie van VWS. blijkt namelijk dat deze maatregel helemaal niet effectief is.

Of het nieuwe kabinet iets aan de maatregel gaat doen, moet nog blijken. Begin dit jaar was al eerder roep om afschaffing, daar is toen geen gehoor aan gegeven. Wel is de boete verlaagt: vanaf 1 juli dit jaar ga je 160 euro per maand betalen.