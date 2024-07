'Steeds meer mensen betalen de zorgpremie niet meer'

Voor het eerst sinds tien jaar lijken er weer meer mensen te zijn die de zorgpremie niet kunnen betalen. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft ingezien. De straf is een nog hogere zorgpremie. Niet meer van deze tijd, vinden schuldhulpverleners en het CAK, die de hogere premie int.

Op oudejaarsdag 2023 waren er 178.000 wanbetalers. De jaren daarvoor lag het aantal rond de 170.000 wanbetalers. "We weten dat het aantal mensen dat de zorgpremie niet meer kan betalen een 'kanarie in de kolenmijn' is", zegt Arjan Vliegenthart, directeur van financieel voorlichtingsbureau Nibud, tegen de krant. "Immers: ook wie geen premie betaalt, blijft gewoon verzekerd. Het is dus een van de eerste dingen die mensen niet meer betalen."

Het niet betalen van de zorgpremie heeft grote gevolgen. Normaal betaal je gemiddeld 146 euro per maand voor een basisverzekering. Met een hogere premie betaal je vanaf komende maand 160 euro. Dat is overigens wel een kleine verlaging. Voorheen moest je dan 175 euro betalen.

Het werkt niet

Volgens een rapport dat vorig jaar verscheen, bleek dat deze manier niet werkt. Het zorgt er eerder voor dat mensen dieper in de financiële problemen worden gedrukt. "Die boete op het hebben van schulden past niet in de tijdgeest", zegt Renate Richters, voorzitter van schuldhulpvereniging NVVK tegen het AD. "Je loopt bovendien het risico dat mensen in een negatieve spiraal belanden."

Ook het CAK ziet het ook niet meer zitten, laten ze aan het AD weten. "Wie schulden heeft, doet bovendien een groter beroep op de zorg." Afschaffen maakt de zorg dus ook betaalbaarder, zegt de organisatie.

Mogelijke oorzaken

Het CAK durft niet te zeggen waardoor het aantal wanbetalers is gestegen. Mogelijk komt dit door de gestage stijging van de gemiddelde zorgpremie en de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basispremie. Daarnaast speelde de hoge inflatie mogelijk een rol.