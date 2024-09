Zorgverzekeraar DSW waarschuwt voor alsmaar stijgende zorgpremie: 'Grens is bereikt'

Zorgverzekeraar DSW waarschuwt voor grote gezondheidsverschillen die kunnen ontstaan door de alsmaar stijgende zorgpremie. De premie van hun basisverzekering stijgt aankomend jaar met €9,50 per maand, wat neerkomt op €114 per jaar. Andere zorgverzekeraars zullen nog volgen, en vaak ligt de verhoging rond hetzelfde bedrag. Dit baart topman Aad de Groot grote zorgen, omdat steeds meer mensen moeite hebben om hun zorgverzekering te betalen.

Volgens DSW komt de premieverhoging door de steeds verder oplopende kosten van de gezondheidszorg. "Voor het grootste deel veroorzaakt door de toenemende vraag naar zorg, de stijgende loonkosten en nieuwe behandelmethoden," stelt het bedrijf. "Steeds meer mensen krijgen namelijk meerdere ziektes tegelijk, waardoor behandelingen steeds complexer worden."

Veel Nederlanders hebben moeite om de zorgpremie te kunnen betalen. Alleenstaande moeder Hatice weet als geen ander hoe het is om met deze stress te leven:

1:44 Alleenstaande moeder Hatice (34) kon zorgpremie niet meer betalen: 'Duizenden euro's schuld'

'Gezondheidsverschillen te groot'

Topman De Groot van DSW zegt dat de grens van wat mensen in Nederland kunnen en willen betalen voor zorg, is bereikt. "De solidariteit staat onder grote druk. De gezondheidsverschillen in Nederland worden te groot. De rek is er echt uit. Er zijn nu fundamenteel andere keuzes nodig binnen het huidige zorgstelsel," zegt hij. De steeds hogere zorgpremies zorgen er volgens hem voor dat steeds meer mensen financieel in de knel komen.

De Groot wil dat een groot deel van de marktwerking uit de zorg wordt gehaald en pleit voor meer samenwerking tussen zorgverzekeraars "om de zorg op lange termijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden." "Dit kan door de premie die verzekerden direct aan de zorgverzekeraar betalen, omlaag te brengen en een groter deel via de belastingen te laten betalen," aldus het bedrijf. "Zo wordt de premie meer inkomensafhankelijk."

Budgetpolis

DSW pleit ook voor een verbod op de budgetpolis, een goedkopere basisverzekering waarbij je maar een beperkte keuze hebt uit ziekenhuizen. Volgens De Groot moet de lagere premie van deze polis worden opgebracht door mensen die niet in staat zijn om zo’n polis te kiezen. "Dat vergroot het verschil tussen gezonde en zieke mensen. Dat is gewoon oneerlijk. Het ondermijnt de solidariteit." Ook het vrijwillig eigen risico moet om die reden verdwijnen, vindt DSW.

Uiterlijk 12 november maken alle zorgverzekeraars hun premie voor 2025 bekend.

