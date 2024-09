Zorgpremie gaat gemiddeld 156 euro per maand kosten, met 10 euro omhoog

De zorgpremie gaat in 2025 met ongeveer een tientje omhoog naar gemiddeld 156 euro per maand, net als vorig jaar. Tegelijk gaat de zorgtoeslag voor mensen met een kleine beurs omhoog met 6,50 euro per maand, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid in de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. In het dorpje Bakkeveen weten ze wel hoe ze om moeten gaan met deze stijging, is te zien in bovenstaande video.

De hogere premie is vooral het gevolg van hogere lonen en prijzen in de zorgsector. De stijging is een verwachting van het kabinet die wordt meegenomen in de berekeningen voor de koopkracht. De zorgverzekeraars bepalen aan het eind van het jaar zelf hun premie.

Zoals al bekend werd, blijft het eigen risico voor iedereen die gebruikmaakt van de zorg staan op 385 euro. Pas in 2027 gaat het eigen risico omlaag naar 165 euro. Vooral de PVV schermde er voor de verkiezingen mee dat het eigen risico zo snel mogelijk van tafel moet. De verlaging is een compromis.

Ouderenzorg

Een grote bezuiniging op de ouderenzorg gaat van tafel. Het vorige kabinet was van plan om 615 miljoen euro te besparen op de ouderenzorg, maar liet een besluit over aan het volgende kabinet. Die besparing gaat nu niet door. Voor gehandicaptenzorg wordt volgend jaar 168 miljoen euro extra uitgetrokken. Vanaf 2027 moet het budget voor de langdurige zorg met zeker 600 miljoen euro worden verhoogd, denkt het kabinet.

Het kabinet trekt in 2025 en 2026 ook een extra 30 miljoen euro uit om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten. Er moet een "werkagenda" komen om de mentale weerbaarheid te verbeteren.

Streekziekenhuizen

Verder wil zorgminister Fleur Agema (PVV) zich vooral sterk maken voor het behoud van kleinere ziekenhuizen en streekziekenhuizen. Speerpunt is verder om de enorme personeelstekorten in de zorgsector tegen te gaan. Zo moeten medewerkers doelmatiger werken door de inzet van AI, digitalisering, automatisering en de uitwisseling van gegevens. Daardoor moet de administratieve rompslomp die zorgmedewerkers veel tijd kost, flink afnemen.

ANP