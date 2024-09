Zorgpremieschuld: 185.000 mensen lopen meer dan halfjaar achter

Het centrale administratiekantoor CAK registreerde deze maand 184.500 mensen die hun zorgpremie al langer dan zes maanden niet hebben betaald. Zorgverzekeraars melden deze mensen bij het CAK, dat vervolgens meestal de premie inhoudt op hun uitkering of loon.

Het CAK zag de laatste jaren een stijging in aantal mensen dat niet aan zijn verplichtingen voldeed, tot 178.912 in 2023. De instantie kan niet echt iets zeggen over de oorzaak en al helemaal niet over de gevolgen van de nieuwe stijgingen van de zorgpremie.

Mensen met een betalingsachterstand blijven wel verzekerd en hun verzekeraars krijgen daarvoor een compensatie van het CAK. Die komt weer van het door dit kantoor geïnde geld. Dat wordt echter ook deels gestort in het Zorgverzekeringsfonds.

Schuldhulpverlening

Het CAK probeert mensen die hun verzekering niet betalen zo snel mogelijk weer hun verplichtingen op de gewone manier te laten voldoen. Daartoe wordt vaak contact gezocht met gemeenten en gekeken naar mogelijkheden voor schuldhulpverlening.

Zorgverzekeraars melden niet-betalenden pas na zes maanden bij het CAK aan voor de regeling. Voor die tijd wordt er vaak nog wel onderling over een betalingsregeling gesproken.

Dat de zorgpremies met ongeveer een tientje zouden stijgen, werd al verwacht. DSW verhoogt in 2025 de premie van de basisverzekering met 9,50 euro per maand, zo maakte deze zorgverzekeraar dinsdag als eerste bekend. Op 12 november moeten alle verzekeraars hun nieuwe premie bekend hebben gemaakt.

