Patiëntenfederatie vreest nóg meer zorgmijders door hogere zorgpremie

De verhoging van de zorgpremie kan leiden tot zorgmijding, waarschuwt Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie maakt zich zorgen dat mensen minder vaak een aanvullende verzekering afsluiten, waardoor ze noodzakelijke zorg mogelijk vermijden. “De premies stijgen elk jaar, en steeds meer mensen kunnen die extra kosten niet dragen,” zegt een woordvoerder van de federatie.

DSW, de eerste zorgverzekeraar die de premie voor 2025 bekendmaakte, verhoogt de premie van de basisverzekering met 9,50 euro per maand. Dat betekent dat mensen gemiddeld 114 euro meer per jaar moeten betalen voor hun zorgverzekering. Uiterlijk 12 november zullen alle zorgverzekeraars hun nieuwe premies onthullen.

Voor veel mensen is de zorgpremie al niet te betalen. Zo ook Stevie, zij betaalt nu 189 euro per maand en kan dat al niet opbrengen:

2:03 Stevie (27) kan zorgpremie niet meer ophoesten

Nog meer problemen

De hogere kosten kunnen volgens de Patiëntenfederatie vooral negatief uitpakken voor aanvullende verzekeringen. "Zorg zoals fysiotherapie wordt dan niet meer afgenomen," aldus de woordvoerder. Dit probleem komt bovenop de al bestaande zorgen over lange wachtlijsten en stijgende zorgkosten.

Hoewel de verlaging van het eigen risico een stap in de goede richting is, stelt de Patiëntenfederatie dat er meer moet gebeuren om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Ze pleiten onder andere voor het terugbrengen van mondzorg en fysiotherapie in het basispakket en het afschaffen van het vrijwillig eigen risico.

ANP