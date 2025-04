Rotterdamse wijk al jaren geteisterd door vliegenplaag: ‘Buiten zitten kan niet meer'

Het moet nog écht zomer worden, maar voor veel bewoners van de Rotterdamse wijk Heijplaat is het nu al niet meer te doen. En dan hebben ze het niet over verstikkende temperaturen, maar over de talloze vliegen die hun wijk teisteren. Al jarenlang kampen ze met hardnekkige overlast. De boosdoener? Afvalverwerker N+P in de Waalhaven, die volgens meerdere onderzoeken verantwoordelijk is voor de plaag. Voor bewoner Rinus is het al lang niet leuk meer: "Ik kan gewoon niet meer buiten zitten. Je tafel zit zo vol met vliegen."

De hardnekkige vliegenplaag in Heijplaat is al jaren te herleiden tot de afvalverwerker. Hoewel het bedrijf eerder stappen heeft gezet om de overlast aan te pakken, blijkt uit recente inspecties dat het daar opnieuw misgaat. Vorige maand stuitten controleurs van milieudienst DCMR op een grote berg afval in de verwerkingshal, precies de plek waar vliegen massaal op afkomen.

Ondanks de controles blijft de overlast

Ook in maart ging het fout: op het buitenterrein werd PMD-afval (plastic, metaal, drankkarton) aangetroffen, terwijl dat daar niet mag liggen. Volgens DCMR is het bedrijf daarmee in overtreding en wordt er gewerkt aan een sanctie. Daarnaast blijft de dienst controleren hoe N+P omgaat met het opslaan en afvoeren van verpakkingen, iets wat in het verleden ook al misging.

Ondanks dat DCMR erbovenop zit, blijft de overlast maar doorgaan. De afgelopen maanden kwamen er opnieuw meldingen binnen – op één dag zelfs zestien. Rinus en andere bewoners merken het dagelijks: "Op warme dagen barst het van de vliegen. De capaciteit van wat ze hier aan PMD-afval verwerken is de laatste paar jaar ook nog eens toegenomen. Geen wonder dat de wijk ermee vol zit."

Verhuizen

Intussen loopt er opnieuw een vliegenonderzoek, net als in voorgaande jaren. De provincie Zuid-Holland betaalt daarvoor. Maar bewoners, zoals Rinus, willen vooral dat er nu eindelijk écht iets verandert. "Meerdere mensen in de wijk zijn om deze reden verhuisd. Hoe lang moeten we dit nog volhouden?"

Hart van Nederland heeft een verzoek voor een reactie neergelegd bij N+P, maar is nog in afwachting van een antwoord.