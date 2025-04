Oranjeleeuwinnen langs Oostenrijk in Nations League

De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben het Nations League-duel met Oostenrijk in Almelo met 3-1 gewonnen. Jackie Groenen maakte in de twaalfde minuut met een afstandsschot de openingstreffer, na rust gevolgd door doelpunten van Damaris Egurrola, Sherida Spitse en de Oostenrijkse Maria Plattner. Het duel gold vooral als voorbereiding op het EK van komende zomer in Zwitserland.

Oranje speelde in februari het eerste Nations League-duel met Duitsland gelijk, waarna een zege bij Schotland volgde. Ook Duitsland haalde 4 punten uit de eerste twee duels en komt vrijdagavond in actie tegen Schotland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de finaleronde.

Arsenal-speelster Victoria Pelova keerde deze week na een afwezigheid van negen maanden door een kruisbandblessure terug in de selectie, waardoor Jonker voor het eerst de beschikking had over alle speelsters die hij wilde oproepen. Pelova was voor het duel met Oostenrijk nog niet fit genoeg voor een basisplaats, net als Daniëlle van de Donk. Kerstin Casparij kreeg rust en zat op de tribune.

Nieuwe verdediging

Met Caitlin Dijkstra, Dominique Janssen en Veerle Buurman voor het eerst samen in de verdediging was Oranje in de openingsfase tegen de nummer 18 van de wereld slordig in de opbouw. In de twaalfde minuut verzorgde Groenen de 1-0 door van buiten het strafschopgebied raak te schieten. Ook daarna bleef Oostenrijk in het redelijk gevulde Asito-stadion van Heracles gelijkwaardig, met onder meer een poging van Sarah Zadrazil op de kruising.

Al vroeg in de tweede helft kopte Egurrola Nederland op 2-0, na een corner van Esmee Brugts. Na ruim een uur spelen kwam Pelova binnen de lijnen, wat de oranje tribunes begroetten met een luid applaus.

Jonker liet ook aanvoerster Spitse, die de afgelopen interlands steeds minder speeltijd kreeg, nog invallen. De 34-jarige recordinternational benutte in haar 240e interland een strafschop, die volgde nadat een Oostenrijkse Lineth Beerensteyn had vastgehouden. Plattner maakte in de laatste minuut van de blessuretijd de 3-1.

Dinsdag speelt Oranje in Oostenrijk het vierde duel van deze Nations League.

ANP