Dit is de winnaar van Big Brother 2025: 'Niet normaal!'

Jordy de Maar heeft vrijdagavond Big Brother 2025 gewonnen. Hij neemt een geldbedrag van 55.500 euro mee naar huis. Jordy nam het in de finale op tegen de twee overgebleven Vlaamse kandidaten, Mattheüs en Sharice. "Niet normaal", riep hij bij de winst geëmotioneerd uit.

Mattheüs eindigde op de tweede plek, Sharice als derde. Jordy kreeg van de kijkers de meeste stemmen. Met het geldbedrag wil Jordy "iets aan zijn lichaam veranderen" en "genieten met familie en vrienden". Recent viel hij 55 kilo af.

Big Brother is een realityshow die in Nederland voor het eerst in 1999 te zien was. Een miljoenenpubliek keek naar de eerste paar seizoenen. Na het seizoen in 2006 stopte het programma in Nederland, waarna het in 2021 weer op tv kwam. Sindsdien verschijnt ieder jaar een seizoen. Aan het programma doen zowel Nederlandse als Belgische kandidaten mee.

