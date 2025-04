Zwaan bewust doodgereden door man op tractor

Een 61-jarige man uit Oss is donderdagavond aangehouden omdat hij met opzet met zijn tractor op drie zwanen zou zijn ingereden, in het nabijgelegen Lithoijen. Eén zwaan overleefde het niet.

De aanrijding gebeurde rond 17.45 uur in een weiland langs de N652. Volgens omstanders reed de man "moedwillig vol gas" op de dieren af. Zij schakelden direct de dierenambulance in, die op haar beurt de politie alarmeerde. Dankzij de getuigen kon de politie de man ter plekke aanhouden. "De verdachte was eigenlijk al vertrokken, maar toen hij plotseling terugkeerde, wezen de getuigen de man aan", vertelt een woordvoerder van Dierenambulance Brabant Noord-Oost aan Hart van Nederland.

Politie doet onderzoek

De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. De politie onderzoekt de zaak. "Het opzettelijk doden van beschermde dieren zoals zwanen is strafbaar", zegt een woordvoerder.

De medewerker van de dierenambulance kan het nog steeds niet geloven. "Het is heel bizar, dit hebben we nog nooit meegemaakt. De zwanen zaten midden op een landbouwveld, dus er was helemaal geen aanleiding om de dieren te raken." De dode zwaan is meegenomen door de dierenambulance. De andere twee zwanen zijn nagekeken en hoefden niet mee.