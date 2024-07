Dierenambulance waarschuwt voor gebruik waterfles bij konijnen

Dierenambulance Maasland waarschuwt in een bericht op Facebook voor het gebruik van een waterfles bij konijnen. Het brengt namelijk risico's met zich mee om de dieren te koelen met een waterfles.

Eigenaren van konijnen moeten er rekening mee houden dat er geen zonnestralen in het konijnenhok komen als er gebruik wordt gemaakt van een waterfles, aldus de dierenambulance. Ook is het niet verstandig om het dier in de volle zon te zetten.

'Fles verandert in een brandglas'

In het bericht is te lezen dat, door zonnestralen, de fles water kan veranderen in een brandglas. Het felle licht en de warmte kan ervoor zorgen dat het stro in brand vliegt. De dierenambulance roept op om ervoor te zorgen dat er geen zon in het hok kan schijnen als er een fles water met koelelement gebruikt wordt.