Held springt vijver in en redt hond die achter zwanen aanzit

Op de Groenix van Zoelenlaan in Rotterdam is donderdag een hond uit een vijver gered nadat het dier was losgeschoten en achter zwanen aanzwom. Een omstander twijfelde geen moment en sprong het water in om de hond te redden, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

De eigenaar liet zijn hond uit toen het dier plotseling losbrak en het water indook. Terwijl de hond achter de zwanen aan zwom, sprong een omstander direct de vijver in om het dier in veiligheid te brengen.

Reddingsactie

Meerdere politieagenten en hondengeleiders kwamen ter plaatse om te assisteren bij de reddingsactie. De situatie werd uiteindelijk opgelost toen de eigenaar net op tijd arriveerde om te voorkomen dat de hond door de politie werd meegenomen.

De redder werd door zowel de eigenaar als de aanwezige agenten hartelijk bedankt voor zijn snelle en moedige optreden.