Romantische beelden: zwanenkoppel herenigd voor de feestdagen

Normaal gesproken is het Robert ten Brink, die verliefde koppels samenbrengt voor de kerstperiode. Dit keer was het de dierenambulance Den Haag die voor een mooie verzoening zorgde. Zaterdag is een zwanenkoppel na een eenzame maand weer met elkaar herenigd in een meertje aan de Segbroeklaan in Den Haag. En dat leverde romantische beelden op.

Het mannetje werd gevonden in een sloot in de regio Rijswijk, vertelt John Buijs van de dierenambulance Den Haag aan Hart van Nederland. "Hij zat vast in een sloot en kon er niet uitkomen. Een vrouw heeft hem gevoerd en zag dat hij een ringetje om zijn poot had. Ze heeft er een foto van gemaakt en zo kwamen we erachter dat hij bij het vrouwtje aan de Segbroeklaan hoorde", aldus John.

Depressief vrouwtje

De zwanen zijn al jaren een koppel. "Het vrouwtje dobberde depressief rond in het meertje, omdat het mannetje pleite was. Ineens wisten we waar hij was gebleven", aldus John. De medewerkers van de dierenambulance hebben het mannetje gevangen en herenigd met het vrouwtje. "Ze bloeit helemaal op."

Hoe het mannetje in Rijswijk terecht is gekomen, weet John niet zeker. "Ze hadden jongen, net zoals ieder jaar. Waarschijnlijk is hij met de jongen weggegaan. En zijn zij hun eigen leven gaan leiden." Op de een of andere manier is het mannetje toen in Rijswijk terechtgekomen. Maar dankzij de hulp van de dierenambulance is het zwanenpaar weer samen voor de feestdagen.