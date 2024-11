Dierentuin opent nieuw verblijf om 'mee te gaan met de tijd', maar kritiek blijft

Vroeger was het niet ongebruikelijk om dieren in een dierentuin te bewonderen in een klein verblijf, maar ondertussen zijn we toch iets meer bezig met dierenwelzijn. Of dierentuinen nog wel van deze tijd zijn of niet, dat ziet iedereen anders. Wel kan iedereen, dierenliefhebber of niet, het erover eens zijn dat een groter en diervriendelijker verblijf altijd een verbetering is.

ZooParc Overloon bestaat in 2025 maar liefst 25 jaar. Reden genoeg voor een feestje, maar ook om de dierentuin naar hedendaags niveau te tillen. Dit doet het park door een groot nieuw gebied te openen, speciaal voor de Afrikaanse dieren. Het gebied zal de naam 'Ngyuwe' dragen en is volledig gebaseerd op de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Kritiek

Het team van ZooParc Overloon is erg tevreden met deze stap, maar kritiek is er nog steeds. Raymond Olivers, van de dierenrechtenorganisatie Bite Back, vraagt zich af in hoeverre deze stap ook in het belang van het dier is.

"Dierentuinen zijn niet per definitie slecht, want ze kunnen ook een doel dienen", aldus Olivers. "Denk aan het opvangen van dieren in nood, of ter educatie. Maar educatie kan ook zonder dieren op te sluiten. Walvissen zie je ook niet in een dierentuin, om maar een voorbeeld te noemen. En toch vinden mensen dit mooie dieren waar we veel van willen en kunnen leren."

13 nieuwe dieren

Op dit moment heeft ZooParc Overloon 71 diersoorten. Hier komen nog 13 nieuwe dierentuinbewoners bij, verschillend van zoogdieren en vogels tot reptielen. Dit zijn kwetsbare diersoorten, die daar in Ngyuwe een veilige plek vinden die speciaal op hen is afgestemd.

"Meer ruimte voor de dieren is altijd goed en we zullen ook echt niet zeggen dat dierentuinen niet het beste met hun dieren voor hebben", erkent Olivers van Bite Back. "Maar toch kunnen wij niet zeggen dat wij hier achterstaan. Dieren zijn geen vermaak. Als het meer lijkt op een tentoonstelling is zo'n nieuw verblijf namelijk nog steeds in ons belang. En niet in die van de dieren."